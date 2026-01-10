Vali Sözer, Öğrencilerle Buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Bozüyük Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileriyle buluştu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen buluşmada Vali Sözer, öğrencilerin sorularını yanıtladı, görüş ve taleplerini dinledi. Programda öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Sözer, eğitim hayatları, kariyer planları ve mesleki gelişim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Gençlerimizin düşüncelerini dinlemek, hedeflerini öğrenmek ve onlara yol gösterebilmek bizim için çok kıymetli. Eğitim hayatınızda kendinizi sürekli geliştirmenizi ve geleceğe umutla bakmanızı istiyoruz" dedi. - BİLECİK