Vali Su, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde incelemelerde bulundu
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MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:10 Kaynak: İHA
MERSİN (İHA) – Mersin
Valisi Ali İhsan Su
, Mersin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.
Vali Su, Toroslar
Kaymakamı Ahmet Hikmet
Şahin, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ahmet Göktürk
ve diğer görevlilerin de katıldığı ziyarette, pasaport ve sürücü belgesi verilmesine ilişkin iş ve işlemler konusunda yetkililerden bilgi aldı.
Nüfus işlemleri için gelen vatandaşlarla ve çalışanlar ile iş süreçleri konusunda sohbet eden Vali Su, sorun ve talepleri dinleyerek, problemlerin çözümü konusunda yetkililere talimat verdi. - MERSİN
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