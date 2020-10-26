Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke-Mut karayolunda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Mersin Valisi Ali İhsan Su, heyelanın ardından yapılan çalışmalarla trafiğe yeniden açılan Silifke- Mut kara yolunda incelemelerde bulundu.

Vali Su, Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan'dan kara yolunda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Vali Su, yaklaşık 2 ay önce 250 metrelik bir alanda heyelanın meydana geldiğini anımsattı.

Heyelanın hemen ardından yolun trafiğe açılması için çalışmalara başlanıldığını dile getiren Su, "Çok kısa bir sürede yolumuzu tekrar vatandaşımızın hizmetine açtık. Şu anda ufak tefek çalışmalar devam ediyor. Ama yolun güvenliği açısından bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Vali Su'ya incelemelerinde, Silifke Belediyesi Başkan Vekili Sadık Altunok, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ile diğer yetkililer eşlik etti.