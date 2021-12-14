Vali Ulvi Saran ve Oyuncu Serdar Gökhan Ziyaret - Son Dakika

Vali Ulvi Saran, sinema sanatçısı Serdar Gökhan ve yönetmen Nazif Tunç'u makamında ağırlayan Başkan Gürkan, bu yıl 10'uncusu düzenlenen festivalle ilgili istişarelerde bulundu.

Gürkan, " Festivalimiz Halkımızın Yoğun Katılımıyla Gerçekleşiyor"

Festivalin açılış gününde Malatya halkının festivale yoğun bir ilgisi olduğunu ve bunundaMalatyalıların sanata ve sanatçıya verdikleri önemi gösterdiğine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Film festivalimizin 10'uncusunu icra ediyoruz. Sayın Ulvi Saran Valimiz döneminde başlamıştı. Film festivallerinde bizim beklediğimiz özellikle toplumun sanata duyarlılığı ve sanatında toplum için yapılması temel esası olmasıdır. Bu anlamda 10. Film Festivalimizin temasını Arslantepe olarak belirledik. Arslantepe bilindiği gibi insanlık medeniyetinin başladığı ilk yerdir. Bununla da kalmadık özellikle bundan sonraki film festivallerinde mevcut formatın dışına çıkılarak tematik anlamda o şehrin kısa ve uzun metrajlı filmler yapılarak değerlendirilmesi, ülkenin değerlerini yansıtan, dönemindeki güncel hadiselerin öne çıkarılarak tematik filmlerin yapılması ve ayrıca üçüncü kategori olarak da dünya insanlığını ilgilendiren temel tematik konularla filmlerin yapılması. Diğer konularda da filmlerin yapılması gayet doğaldır. Bu formatında değişikliğe uğraması kanaatindeyim. Özellikle komedi sanatçılarının bize ulaştırdığı ve komedi dalında da kategori konulması ve ödül verilmesi anlamında gerekli çalışmalar yapılmasını önerdiler. İnşallah süreci her geçen gün yükselterek devam ettirmemiz lazım.

Bu yıl ki festivalimiz halkımızın yoğun bir katılımıyla gerçekleştiriliyor. Toplumumuzun sanata ve sanatçıya ayrı bir önem verdiğinin göstergesidir. Festival kapsamında Milli Eğitim müdürlüğüne bağlı okullarda biletler dağıtılarak gösterimler yapıldı. Ayrıca sempozyumlar, paneller ve söyleşiler yapıldı. Diğer taraftan da sergiler açıldı. Bizlerin dünya sinemasındaki oynadığımız hayat filminde de herkesin güzel bir rol benimsemesi noktasına gitmemiz lazım. Sinemayı biz önemsiyoruz. Sinema sanatçılarını önemsiyoruz. Şiddet içeren sinema senaryoları değil de toplumun dertleriyle dertlenen toplumu gerçekten güzel şeylere kanalize eden filmlerin senaryolarının yazılması ve beyaz perdeye aktarılmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Saran, "Festival Düzenlenen İlde Sosyal ve Kültürel Alışveriş Artar"

10. Malatya Uluslararası Film Festivali için Malatya'ya geldiğini ve bundan dolayı sevinçli olduğunu söyleyen Malatya eski Valisi Ulvi Saran, " Film festivali Malatya'ya gelmemizde bir vesile oluyor. Malatya'yı kendi evimiz gibi görüyoruz. Kendimizi evimizde hissediyoruz. Film festivalleri, başlı başına birçok sanat dalını bünyesinde barındıran sanat olan sinemanın toplumda geniş çerçevede anlaşılması, algılanması, seyir zevkinin tadılması açısından çok büyük bir imkân ve araç. Bunun yanı sıra festivaller hangi ilde düzenleniyorsa ülkenin geneliyle olan sosyal ve kültürel alışverişi de artıran bir şey. Bu yönüyle Malatya'da insanların zihnine köklü bir sinema festivali geleneğinin Malatya'da oturtulduğu algısı yerleşmiş bulunuyor. Özellikle dikkat edilmesi gereken şey çıtanın aşağıya indirilmeden bir üst seviyeye yükselmemişse bile seviyesini koruyarak devam edilmesi önemli bir şey. Buda sadece formel anlamda yerel yöneticilerin işi değil bütün sanat camiasının işi. Bizlere düşen bir sorumlulukta her zaman üzerimize düşen ne varsa hazırız. Neticede Malatyalıların ve bizlerin hak ettiği bir başarı hikâyesi.İnşallah festival daha iyi bir seviyeye gelecek" dedi.

Gökhan, "Festivali Üst Seviyelere Çıkarmak İçin Her Zaman Hazırız"

Sinema sanatçısı Serdar Gökhan ise, "Bizler sanatçı olarak güzel Malatya'mızın tarihi misyonunu daha yukarılara taşımak için elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız. Çünkü Malatya'nın tarihi bir geçmişi, önemi ve misyonu var. Sayın valimiz ve büyükşehir belediye başkanımız ellerinden geleni esirgemiyorlar. İnşallah bundan sonra daha iyi işler yapıp festivali daha üst seviyelere çıkarmak için bizlerinde her zaman hazır olduğunu bildirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tunç, "Malatya Film Festivalinin Festivallikten Öte Bir Misyonu Var"

Yönetmen Nazif Tunç'da, "Festivallerin bütün dünyada birbirinin aynı olmaya başladığı bir çağda Malatya gibi hem maneviyatıyla hem tarihiyle hem de kültürüyle neredeyse Anadolu'nun kültür sembolü olmuş bir şehirde elbette festivalde bir kimlikle, bir ruhla ve bir manayla gerçekleşecek. Ben Malatya film festivalini ülkemizde yapılan diğer bütün festivallerden bu özelliğiyle arıyorum. Çünkü bu festivalin bir besmelesi var. O besmele Anadolu maneviyatını, Anadolu irfanını sinemaya taşımak gibi bir hedefi olan bir festival. Bu yüzden diğer festivallerden ayrılmak zorunda. Anadolu insanını bütün hikâye temsillerini bütün karakter temsillerini anlatan bir festival ancak dünyaya bu yerel kimliğiyle evrensel bir mesaj verir. Tıpkı Niyazi Mısri gibi, Somuncu Baba gibi, Seyit Battalgazi gibi. Onların sadece eylemleri ve hareketlerinde dünyaya yayılmak yoktu dünyaya bir maneviyatı, bir kültürü, bir tarihi yaymak vardı. O yüzden Malatya film festivalinin festivallikten öte bir misyonu var. Büyükşehir Belediye Başkanımızda kökleri itibariyle binlerce yıldır dünyaya medeniyet yayan bir coğrafyanın her türlü sanatsal etkisini festivalde göstermek için çabalıyor" açıklamasında bulundu.