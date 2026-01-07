Vali Usta, Tek Öğretmenli Okulu Ziyaret Etti - Son Dakika
Vali Usta, Tek Öğretmenli Okulu Ziyaret Etti

Vali Usta, Tek Öğretmenli Okulu Ziyaret Etti
07.01.2026 14:31
Bingöl Valisi, köydeki tek öğretmen ve 4 öğrencisiyle bir araya gelerek eğitime destek verdi.

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, sobanın başında köy okulunun sıcaklığını paylaştı, tek öğretmenli okulda 4 öğrenciye verilen özverili eğitime yakından tanıklık etti.

Bingöl merkeze bağlı Yaygınçayır köyü İlkokulu'nda tek öğretmen olarak görev yapan 26 yaşındaki Şeyma Nur Ataş, 4 öğrencisiyle birlikte kısıtlı imkanlara rağmen örnek bir eğitim ortamı oluşturuyor. Geldiğinde fiziki şartları yetersiz olan sınıfı kendi imkanlarıyla boyayan, halılar sererek düzenleyen genç öğretmen, öğrencilerine hem güvenli hem de sıcak bir öğrenme ortamı sağladı. Şeyma öğretmenin özverisini gören Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, zorlu kış şartlarında köye giderek öğretmen ve 4 öğrencisiyle bir araya geldi. Şeyma Nur Ataş'tan eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Usta, sobanın başında öğrencilerle oturup sohbet ederek köy okulunun sıcak atmosferine ortak oldu. Ardından bir öğrenci tarafından gitar eşliğinde söylenen şarkıyı dinleyen Usta, öğrencilere hediyeler, öğretmen Şeyma Nur Ataş'a ise başarı belgesi verdi. Ziyaretten büyük mutluluk duyan Şeyma öğretmen ve 4 öğrencisi, Vali Usta ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Çok beğenmiş ve duygulanmıştım"

Şeyma öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldiklerini dile getiren Vali Ahmet Hamdi Usta, "Onların videosunu ben görmüştüm. Çok beğenmiş ve duygulanmıştım. Sosyal medyada paylaştığımda ilk fırsatta öğretmenime gidip sınıfını ziyaret edeceğim dedim. Bugün çat kapı gelmek nasip oldu. Öğretmen ve öğrencilerimi sınıfta ziyaret ettim. Buraya gelmeye Bingöl Valisi olarak karar vermiştik. Akşam kararname çıktığı için Yalova'ya gidiyoruz. Yine de sözümüzden caymadık. Karlı bir havada, yolları aşarak geldik. Çocuklarımız ve öğretmenimizle beraber mutlu olduk. Şeyma öğretmenim başta olmak üzere tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"İnşallah onların sayıları artsın"

Vali Usta, "Onlar hakikaten zor şartlarda, bizim eski öğrenciliğimizde olduğu için tek odalı sınıfta, karışım öğrencilerle beraber eğitim veriyor. Sınıfı dershaneden ziyade yaşam alanına çevirmiş. Emeklerini koymuş. Bilgisayar, resim, müzik ve oyun köşesi var. Tamamen istediğimiz bir öğretmen. İnşallah onların sayıları artsın. Öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum. Şeyma öğretmen, öğrencilerin yanı sıra bu köye ve yaşayanlara çok büyük bir katkı koydu, farkındalık oluşturdu. Adeta çocuklar ve ailelerle beraber sanki 40 yıllık Yaygınçayırlı gibi burada eğitim veriyor. Kendisine ve köy sakinlerine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Yerel

Vali Usta, Tek Öğretmenli Okulu Ziyaret Etti
