Vali Ustaoğlu Sındırgı'da Depremzedeleri Ziyaret Etti

07.02.2026 12:57
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Sındırgı'da AFAD projelerini inceledi, depremzedelerle buluştu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, depremlerin yaşandığı Sındırgı ilçesinde AFAD ve Valilik koordinesinde yürütülen projeleri yerinde inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Ustaoğlu, ilçe ziyareti kapsamında ilk olarak Sındırgı Meydanı'nda AFAD koordinasyonunda ve Balıkesir Valiliği işbirliğinde hayata geçirilen "Sındırgı Meydan Geçici Ticaret Alanı"nı ziyaret etti.

Burada esnafla bir araya gelen Ustaoğlu, geçici ticaret alanındaki çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Osmanlar Mahallesi'ne geçen Vali Ustaoğlu, AFAD tarafından kurulan yaşam konteynerlerinde kalan vatandaşları ziyaret etti. Konteynerlerde ikamet eden ailelerle bir süre görüşerek talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Ustaoğlu, vatandaşların yaşam koşullarını yerinde inceledi.

Ziyaret programına Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, AFAD İl Müdürü Osman Atsız ve ilçe protokolü üyeleri eşlik etti.

Kaynak: AA

