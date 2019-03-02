Son Dakika Haberleri: Vali Varol, Gençlerle Maç Sözünü Yerine Getirdi

Vali Varol, Gençlerle Maç Sözünü Yerine Getirdi

1 saat önce

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, sevgi evlerinde kalan gençlere verdiği maç sözünü yerine getirdi.

Vali Varol, Gençlerle Maç Sözünü Yerine Getirdi, System.String[]
Amasya Valisi Dr. Osman Varol, sevgi evlerinde kalan gençlere verdiği maç sözünü yerine getirdi.

Sık sık ziyaret ettiği sevgi evlerindeki gençlerle sohbet esnasında birlikte futbol maçı yapma isteklerini yerine getiren Vali Varol, gençlerle buluştu.

Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Arslan'ın da yer aldığı maç sonrası değerlendirmede bulunan Varol, "Sevgi evlerimizde kalan, devletimize ve bizlere emanet olan gençlerimize birlikte bir halı saha maçı yapma sözümüz vardı. Yeşil sahada, hep birlikte müthiş bir performans sergiledik. Yorucu ama bir o kadar da keyifli bir maç oldu. Çocuklarımızla birlikte çok eğlendik" dedi. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:52 Kaynak: İHA

Futbol, Mustafa Arslan, Amasya, Güncel
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