Son Dakika Haberleri: Vali Varol Suluova'yı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Vali Varol Suluova'yı ziyaret etti

Vali Varol Suluova'yı ziyaret etti

1 saat önce

Amasya Valisi Osman Varol, Suluova ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Varol Suluova'yı ziyaret etti, System.String[]

Amasya Valisi Osman Varol, Suluova ilçesinde incelemelerde bulundu.

Varol, Kaymakamlığın ardından çeşitli sanayi kuruluşları ve canlı hayvan pazarını ziyaret ederek bilgi aldı.

Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suluova'nın Amasya'nın ikinci büyük ilçesi olduğunu belirterek, ilçenin belirli bir ekonomik, ticari ve tarımsal kapasitesinin olduğunu ifade etti.

Varol'a ziyareti sırasında Suluova Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Jandarma Komutanı Üsteğmen Halit Haşimioğlu, Emniyet Müdür Vekili Engin Erkul ile diğer yetkililer eşlik etti.

Osman Varol, Suluova, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:00 Kaynak: AA
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