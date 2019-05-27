Vali ve Başkan, restorasyon çalışmalarını inceledi
3 saat önce
Kütahya Valisi Ömer Toraman, Vakıflar Bölge Müdürlüğü faaliyetlerini yerinde inceleyip bilgiler aldı.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:43 Kaynak: İHA
Valisi Ömer Toraman, Vakıflar Bölge Müdürlüğü faaliyetlerini yerinde inceleyip bilgiler aldı.
Vali Toraman'a Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık
, Başkan Yardımcıları Murat Arık
ile Fatih Gölgeli
, Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın
eşlik etti.
Dönenler Cami, Gözüm Sultan Türbesi, Rıfat Bey Konağı ile Gül Konağı'nda incelemelerde bulunan Vali Toraman, restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, Dönenler Cami'sinde devam eden restorasyon çalışmalarının 3 ay içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacağını söyledi. - KÜTAHYA
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