Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, Çaldıran'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, Çaldıran'da ziyaretlerde bulundu

27.05.2022 10:32
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, Çaldıran'da ziyaretlerde bulundu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Çaldıran ilçesinde ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Çaldıran ilçesinde ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, bazı programlar için ilçeye giden Balcı, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte sınırdaki şantiyelerde çalışan işçilerle bir araya geldi.

Çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Balcı, daha sonra Osmanlı Mahallesi'ndeki yaylada peynir yapımı için ot toplayan ilçe sakinleriyle ve bölgede koyun otlatan çobanla görüştü, taleplerini dinledi.

Van'da desteklerle hayvancılığı geliştireceklerini belirten Balcı, "Van'ımızın bütün yaylalarını küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarla dolduracağız. Cennet vatanımızın dört bir yanı güzelliklerle dolu. Suyumuza, doğamıza ve kaynaklarımıza sahip çıkmalı, gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakmalıyız. Türkiye- İran sınırında Osmanlı Mahallesi'nin müthiş yaylalarında tadıyla ünlü otlu peynirde kullanılan sirmo otunu toplayan vatandaşlarımızla sohbet ettik. Samimiyetleri bizi fazlasıyla mutlu etti. Bu yaylaları koyunlarla dolduracağız. Vatandaşımız üretecek, refahı artacak." diye konuştu.

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Van-İran sınırındaki güvenlik duvarı çalışmaları sürüyor Van-İran sınırındaki güvenlik duvarı çalışmaları sürüyor MHP heyetinden Vali Balcı'ya ziyaret MHP heyetinden Vali Balcı'ya ziyaret
Kaynak: AA

Çaldıran, Osmanlı, Balcı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, Çaldıran'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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