Vali Yavuz, Gazetecilerle Buluştu

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda gazetecilerle buluştu.
Karabük Valiliğince Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda Vali Yavuz, basın mensuplarının gününü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Adana Valiliğine atanan Yavuz, programda basın mensuplarına veda etti.
