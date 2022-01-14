İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbul'un 2021 yılı asayiş rakamlarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 2021 yılında terör örgütlerine karşı toplam 2 bin 769 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda 5 bin 563 kişinin yakalandığını, 737 kişinin de tutuklandığını açıkladı.

Vali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile 2021 yılının asayiş olaylarını değerlendirdi.

Toplantının ardından Valilik Kabul Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Yerlikaya, İstanbul'un, 15,5 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük 13. metropolü olduğunu, şehirde 6 bin 579 jandarma, 48 bin 127 polis ve 942 Sahil Güvenlik mensubuyla 55 bin 648 personelden oluşan çok büyük bir aile olduklarını söyledi.

Şehrin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden görev başında olduklarını belirten Yerlikaya, 2020'ye oranla 2021 yılında, "katalog suçlar" olarak tabir edilen evden hırsızlığın yüzde 20,2, işyerinden hırsızlığın yüzde 20, otodan hırsızlığın yüzde 37,4, oto hırsızlığının yüzde 27 ve motosiklet hırsızlığının yüzde 12,4 azaldığını bildirdi.

Terörün dünyanın tüm metropollerinde olduğu gibi İstanbul'da da güvenlik gündeminin en üst sıralarında yer aldığını anlatan Yerlikaya, "2021 yılında, terör örgütlerine karşı toplam 2 bin 769 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 5 bin 563 şahsı yakaladık. 737 şahıs tutuklandı. 2021 yılında organize suçlarla mücadele kapsamında, suç örgütüne yönelik 485 operasyonda 1754 şahıs yakalandı. 426 şahıs tutuklandı." dedi.

İnternet ve telefon dolandırıcılığı uyarısı

Mala karşı suçlarda aydınlatma oranının geçen yıla oranla yüzde 45 artırıldığını ifade eden Yerlikaya, şöyle konuştu:

"2020 yılında bir günde gerçekleşen evden hırsızlık sayısı 35 iken bu sayı 2021'de 28'e düştü. Bir günde iş yerinden hırsızlık sayısı 19'dan 15'e, oto hırsızlığıysa 7'den 5'e düştü. 2020 yılına kıyasla 2021'de kapkaçta yüzde 39,1, yankesicilik suçlarında yüzde 34,6 azalma meydana geldi. Ancak bunun yanında, 2020 yılında 8 bin 490 olan dolandırıcılık suç sayısı, 2021'de maalesef 10 bin 357'ye yükseldi. Buradan da anlıyoruz ki her 2 dolandırıcılıktan 1'i ya internet ya da telefonla yapılıyor. Hemşehrilerimden özellikle internet ve telefon dolandırıcılığına karşı çok daha dikkatli olmalarını rica ediyorum."

Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili verileri açıklayan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak ölümle sonuçlanan vaka sayıları 5 yıl önce, 2017'de 363 iken, 2020'de bu sayı 131'e, 2021'deyse 60'a düştü. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde büyük oranda düşüş yaşanmış olsa da bir hemşehrimizin dahi hayatını kaybetmesini asla istemeyiz. Bu amaçla 2021 yılında ilimizde narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 66 bin 955 şahıs yakalanırken, 9 bin 534 kilogram uyuşturucu madde, 5 milyon 393 bin 208 adet hap, 2 milyon 54 bin 782 adet sentetik ecza maddesi, 15 ton 370 litre ara kimyasal ele geçirildi. 6 bin 414 şahıs ise tutuklandı. Son 5 yılda tutuklananların sayısı 31 bin 765 oldu."

Sahte içki imalatına 111 operasyon

Kaçakçılık suçlarında, 2021 yılında sahte içki imalat ve ticaretini önlemeye yönelik 111 operasyon düzenlediğini belirten Yerlikaya, 210 şüphelinin yakalandığını, 29 şahsın tutuklandığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, sahte içki imalatında kullanılan 285 ton alkole el konulduğunu belirterek, "İçki ve sigara kaçakçılığı operasyonlarındaysa 714 bin 353 paket kaçak sigara, 465 milyon 130 bin 488 makaron, 227 bin 475 kilo tütün ele geçirildi. Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 2 bin 865 operasyonda, 5 bin 2 şahsı yakaladık, 147 şahıs tutuklandı." dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında, KADES Mobil İhbar Uygulamasına kayıt sayısının 426 bin 941'e ulaştığını, 30 bin 444 kadına KADES bilgilendirmesi yapıldığını dile getiren Yerlikaya, ihbar sayısının 56 bin 80 olduğunu, ekiplerin olaylara 3 ila 5 dakikada müdahale ettiğini söyledi.

İstanbul'da 5 yıl önce 4 milyon 127 bin 805 olan motorlu araç sayısının, 577 bin 474 artarak 2021 yılı sonunda 4 milyon 705 bin 279'a ulaştığına dikkati çeken Yerlikaya, "Yapılan uygulamalarda kontrol edilen araç sayımız 2020'ye oranla yüzde 21 artarak 9 milyon 359 bin 212 oldu. 'Bi hareketine bakar hayat' projesinin de katkısıyla 2021 yılında emniyet kemeri takma oranımız yüzde 95'e yükseldi ama bu yetmez. Hedefimiz hep birlikte yüzde 100'ü yakalamak." diye konuştu.

Yerlikaya, 2020 yılında 21 bin 557 servis aracının kontrol edildiğini, 33 bin 102 cezai işlem yapıldığını, 2021 yılında 38 bin 871 servis aracı kontrol edildiğini ve 38 bin 900 cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Ölümlü trafik kazalarında 5 yıl önce 212 vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade eden Yerlikaya, araç sayısının artışına oranla şehirdeki ölümlü trafik kazalarında önemli ölçüde azalma olduğunu, 2021 yılında 102 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

İnternet yoluyla işlenen suçlarla mücadele

İnternet yoluyla işlenen suçlara karşı 7/24 çevrimiçi güvenliğin sağlanması için kararlılıkla mücadele etiklerine değinen Yerlikaya, 2020 yılında 3 bin 346, geçen yıl ise 2 bin 447 dosyanın adliyeye intikal ettirildiğini söyledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının, denizlerdeki huzur ve güvenliğin sağlanması için 2021 yılında, 66 bin 152 seyir saatiyle 16 bin 803 gemi ve tekneyi kontrol ettiğini anlatan Yerlikaya, "Boğulma tehlikesi yaşayan 2 bin 296 vatandaşımızı kurtardılar, 510 vatandaşımızı da denizden tahliye ettiler. Yasadışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik 6 bin 839 kontrolde, 51 tekneye el konuldu." diye konuştu.

İstanbul'da, 2021 yılı sonu itibarıyla geçici koruma kapsamında ve ikamet izinli olmak üzere toplam 1 milyon 228 bin 16 yabancı bulunduğunu anlatan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Geçen yıl, 70 bin 62 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. 39 bin 525 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere diğer illerde bulunan Geri Gönderme Merkezlerimize sevk edildi. 23 bin 72 düzensiz göçmen ülkelerine gönderilirken 7 bin 465 yabancıya 6458 sayılı Kanun kapsamında idari tedbirler uygulandı."

Yerlikaya, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları önleme amaçlı Hayvan Durum

İzleme Projesi (HAYDİ) kapsamında 2021 yılında 86 kişiye cezai işlem uygulandığını ifade etti.

Şehrin kamu düzenini sağlamak için fedakarca hizmet veren güvenlik güçlerine teşekkür eden Vali Ali Yerlikaya, "Şehrimizin huzuru da esenliği de güvenliği de Jandarmamıza, Emniyetimize ve Sahil Güvenliğimize emanet. Bizler onlara emanetiz. Güveniniz, desteğiniz ve yardımlarınızla inşallah İstanbul'umuzu daha huzurlu ve güvenli bir şehir yapacağız." ifadelerini kullandı.