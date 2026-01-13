Vali Yiğitbaşı'ndan Gazetecilere Destek - Son Dakika
Vali Yiğitbaşı'ndan Gazetecilere Destek

13.01.2026 17:22
Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın emekçilerini kutladı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir otelde gerçekleşen programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) Bilgi İşlem Daire Başkanı Buğra Ayan'ın yapay zeka konusunda sunuyla başladı.

Sunumun ardından konuşan Yiğitbaşı, toplumun haber alma özgürlüğü adına gece gündüz demeden kar kış, sıcak soğuk gözetmeden koşturan kalemini ve vicdanını hakikatin emrine veren basın çalışanlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

10 Ocak'ın emeğin, alın terinin ve hepsinden öte "gerçeğe sadakatin" hatırlandığı çok kıymetli bir gün olduğunu aktaran Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Gazetecilik, tarihin her döneminde meşakkatli, ancak bir o kadar da onurlu bir meslek olmuştur. 212 Sayılı Yasa'nın kabulüyle kutlanmaya başlanan bugün, basın emekçilerinin dik duruşunun bir simgesidir."

"Yerel basını güçlü olmayan bir şehrin, ulusal alanda sesini duyurması mümkün değildir"

Yerel basının demokrasinin kılcal damarları olduğuna değinen Yiğitbaşı, "Yerel basını güçlü olmayan bir şehrin, ulusal alanda sesini duyurması mümkün değildir. Mesleğin zorlu şartlarına rağmen, ilkelerinden taviz vermeden, kalemini satmadan, vicdanının sesini dinleyerek görev yapan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Programa, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, CİB Afyonkarahisar Bölge Müdürü Uğur Ülgen, meslek örgütü temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Güncel, Medya, Son Dakika

