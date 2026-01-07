Vali Yiğitbaşı\'ndan Güvenlik Bilgilendirmesi

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, aylık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığındaki toplantıda Yiğitbaşı, 29 Aralık-7 Ocak'ta kentte yürütülen çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Afyonkarahisa'da asayişten, teröre, narkotikten, siber suçlara, trafikten ve göçle mücadeleye kadar her alanda büyük bir özveriyle çalışma yürütüldüğünü aktaran Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız yıl boyunca ilimizde kamu hizmetlerinin etkinliği, vatandaş memnuniyetinin artırılması ve şehrimizin her alanda gelişmesi için yoğun bir gayret gösterdik. Her güvenlik başlığında elde edilen tüm olumlu verilerin bu yıl da devam etmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Asayişten narkotiğe, kaçakçılık suçlarından siber suçlara kadar birçok alanda elde edilen istatistiki veriler olumlu anlamda mücadele ettiğimizin kanıtıdır. Sorumlu olduğumuz tüm alanlarda her türlü suç ve suç odağı ile mücadelemizi, büyük bir azimle sürdürerek, vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sürdürmekte kararlıyız."

Yiğitbaşı, belirlenen tarihlerde güvenlik güçlerince çeşitli suçlardan aranan 753 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

İl genelinde asayiş suçlarına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin de bilgi veren Yiğitbaşı, "Belirtilen çalışmalar neticesinde dönem içerisinde Afyonkarahisar'da meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 98'i, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 99'u, malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 96'sı aydınlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Yiğitbaşı, daha sonra il jandarma komutanlığına ziyarete gelen ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutanı Murat Kaya katıldı.