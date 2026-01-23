Vali Yılmaz, Bakan Yerlikaya\'nın Toplantısına Katıldı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden katılım sağladı.
Bahse konu toplantıda İl Valileri, İl Jandarma Komutanları ve İl Emniyet Müdürleri yer aldı. Bakan Yerlikaya'nın başkanlık ettiği toplantıya Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz da katıldı. Vali Yılmaz'a Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir eşlik etti. - ESKİŞEHİR
