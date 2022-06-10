Vali Yılmaz, biçerdöverle buğday hasadı yaptı - Son Dakika
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Vali Yılmaz, biçerdöverle buğday hasadı yaptı

10.06.2022 16:26
Vali Yılmaz, biçerdöverle buğday hasadı yaptı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, biçerdöverle buğday hasadı yaptı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, biçerdöverle buğday hasadı yaptı.

Vali Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Nohuttepe Köyünde düzenlenen buğday hasadı etkinliğine katıldı.

Burada, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç'den kentteki buğday ekim alanları hakkında bilgi alan Yılmaz, daha sonra biçerdövere binerek bir süre tarlada hasat gerçekleştirdi.

Yılmaz, buradaki açıklamasında, çiftçilere bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

Kentte yaklaşık 450 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldığını aktaran Yılmaz, toplam 200 bin ton rekolte beklendiğini belirtti.

Çiftçilerin her zaman yanında olduğunu ifade eden Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız açıkladığı gibi Toprak Mahsulleri Ofisi buğdayda ton başına 7 bin 50 lira, arpada da ton başına 6 bin lira ücret ödenecek. İnanıyorum ki çiftçilerimiz için hayırlı, güzel bir destek oldu. Osmaniye'de çiftçilikle uğraşan tüm hemşerilerime hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. Her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Çiftçilerimizin her ne sorunu olursa olsun çözüm üretme konusunda yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Yılmaz, biçerdöverle buğday hasadı yaptı - Son Dakika

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