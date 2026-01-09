Vali Yılmaz'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
Vali Yılmaz'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

09.01.2026 14:27
Vali Erdinç Yılmaz, gazetecilerin toplumdaki kritik rolüne vurgu yaparak, bağımsız basının önemini belirtti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Eskişehir Valiliğine atanan Vali Erdinç Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yılmaz, mesajında, gazeteciliğin toplumun vicdanı olma sorumluluğunu taşıyan bir yaşam biçimi olduğunu belirtti.

Bilgiye ulaşmanın saniyelerle ölçüldüğü günümüz dünyasında doğru, tarafsız ve güvenilir haberin değerinin her zamankinden daha fazla önem arz ettiğini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gazeteciler, halkın sesi, gözleri ve kulakları olarak gerçeklerin ortaya çıkarılmasında ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde kritik bir rol üstlenirler. Bunun içindir ki basın, demokrasinin vazgeçilmez bir unsurudur. Bağımsız bir millet, ancak bağımsız bir basınla mümkündür. Gazeteciler adaletin, şeffaflığın ve eşitliğin savunucusu olarak halk adına doğruyu arar, yalanı ifşa eder ve haktan, adaletten yana güçlülerin karşısında zayıfların sesi olur. Bu zorlu görev, büyük fedakarlıkları da beraberinde getirir. Gazeteciler, kimi zaman baskı, sansür ve fiziksel tehlikelerle hatta hayatlarını riske atacak durumlarla karşı karşıya kalırlar. Ancak buna rağmen, toplumun bilgiye ulaşma hakkını savunmaktan ve bu uğurdaki gayretlerinden asla vazgeçmezler."

Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Erdinç Yılmaz, Güncel, Medya, Son Dakika

