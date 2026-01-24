Vali Yılmaz\'dan Taziye Ziyareti

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın vefat eden kayınpederi Alaattin Öztürk'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vefat eden Alaattin Öztürk, dün dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Vali Yılmaz, cenaze sonrası akşam saatlerinde Öztürk'ün ailesini ziyaret ederek misafirleri oldu. Merhuma Allah'tan rahmet dileyen Vali Yılmaz, Başkan Albayrak ve ailesine taziye dileklerini iletti. - ESKİŞEHİR