Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın vefat eden kayınpederi Alaattin Öztürk'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Vefat eden Alaattin Öztürk, dün dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Vali Yılmaz, cenaze sonrası akşam saatlerinde Öztürk'ün ailesini ziyaret ederek misafirleri oldu. Merhuma Allah'tan rahmet dileyen Vali Yılmaz, Başkan Albayrak ve ailesine taziye dileklerini iletti. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Vali Yılmaz'dan Taziye Ziyareti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?