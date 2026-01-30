Vali Yılmaz: Eskişehir'e 24 Saat Hizmet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Vali Yılmaz: Eskişehir'e 24 Saat Hizmet

30.01.2026 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESKİŞEHİR'de göreve başlayan Vali Erdinç Yılmaz, mesai saati gözetmeden çalışacağını ifade ederek, "Devletimizin sıcak yüzünü, ilgisini kıymetli hemşehrilerime en iyi şekilde sunma gayreti içinde olacağım" dedi.

ESKİŞEHİR'de göreve başlayan Vali Erdinç Yılmaz, mesai saati gözetmeden çalışacağını ifade ederek, "Devletimizin sıcak yüzünü, ilgisini kıymetli hemşehrilerime en iyi şekilde sunma gayreti içinde olacağım" dedi.

Eskişehir'de göreve başlayan Vali Erdinç Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Eskişehir'de daha önce yıl Sivrihisar, 2 yılda Tepebaşı kaymakamlığı görevlerinde bulunduğunu hatırlatan Vali Yılmaz, Eskişehir'e vali olarak atanmasının büyük heyecanını yaşadığını söyledi. Mesai saati gözetmeden çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Vali Yılmaz, "Aslında sizlere çok yabancı değilim. O günlerden tanışıyoruz. Vali olarak da Türkiye'mizin, dünyanın en güzide şehirlerinden Eskişehir'imizde çalışmak benim için büyük bir heyecan, büyük bir onur. Eskişehir'imize ne katabilir ne değer kazandırabilir, güzelliklerine ne kadar katkı sağlayabiliriz, daha iyi olması yolunda nasıl bir etki yapabiliriz, hep bunun gayreti ve çalışma azmi içinde olacağım" dedi.

Çalışma hayatı boyunca zaman mefhumunu asla gözetmeden çalışmalar yaptığını anlatan Vali Yılmaz, "24 saat esasına göre çalışacağım. Çalışırken Eskişehir'imizin gelişmesine, kalkınmasına, her alanda bilimde, sanatta, kültürde, ekonomide gelişmesi için bütün gayret gösterirken her zaman kıymetli hemşehrilerimizin yanında olacağım, içinde olacağım, aralarında olacağım. Bize, devlete ihtiyaç duyan hemşehrilerimizin evlerine gideceğim. Şehit yakınlarımızı, kahraman gazilerimizi hiç unutmayacağım. Başladığım gün söylediğim gibi kimsesizlerin kimsesi olmaya hep gayret göstereceğim. Devletimizin sıcak yüzünü, ilgisini kıymetli hemşehrilerime en iyi şekilde sunma gayreti içinde olacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Erdinç Yılmaz, Eskişehir, Valilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Yılmaz: Eskişehir'e 24 Saat Hizmet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti! 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor
Beckham ailesi gündemden düşmüyor Geline babasından dudak uçuklatan harçlık Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan savaş hazırlığı Bin tanesi aynı anda envantere alındı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan savaş hazırlığı! Bin tanesi aynı anda envantere alındı

12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 13:25:29. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Yılmaz: Eskişehir'e 24 Saat Hizmet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.