Vali Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Yılmaz, ziyaretinde Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Özener ve Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Ali Kama'dan çalışmalar hakkında bilgi alarak muhtarlarla sohbet etti.

Muhtarlar gününü kutlayan Yılmaz, "Mahalle ve köy muhtarlıklarımız vatandaşlarımızın devlete açılan ilk kapısıdır. Kamu hizmetinin köylerimize ve mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında önemli bir görev üstlenen tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.