Vali Yırık Kovancılar ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Kovancılar ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek incelemelerde bulundu.

Yırık, beraberinde İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ve yetkililerle ziyaretleri kapsamında Kaymakam Bünyamin Karaloğlu ile makamında görüşerek ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında brifing aldı.

Daha sonra Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar ile bir araya gelen Yırık, belediye tarafından yürütülen çalışmalar ve devam eden projeleri inceledi.

Akpınar, ziyaretlerinden dolayı Vali Yırık'a SODES projesi kapsamında kursiyerler tarafından yapılmış el emeği tablo taktim etti.

Yırık, kronik rahatsızlığı nedeniyle çok sayıda cerrahi operasyon geçiren ilçe sakinlerinden Esra Çiftçi'yi evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Yırık, son olarak ilçede önemli bir yatırım teşkil eden kaz üretim çiftliğinde incelemelerde bulunarak şirket yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi.