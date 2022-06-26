Açıklamada yer verilen İstanbul İdare 7. Mahkemesinin kararında " Validebağ korusu içinde yer alan patika yola izinsiz olarak hafriyat toprağı döküldüğü davalı idarece düzenlenen tutanaktan ve dosyaya sunulan fotoğraflardan açıkça anlaşılmıştır. Davacı tarafından yukarda belirtilen alana izinsiz olarak hafriyat toprağı dökülmesi nedeniyle hakkında 2872 sayılı yasanın 20 (r) maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine ilişkin davaya konu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır." denildi.

Kaynak: AA

Üsküdar Belediyesi, İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Validebağ Korusu'na izinsiz hafriyat dökülmesi üzerine kesilen para cezasına itiraz reddedildi - Son Dakika

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