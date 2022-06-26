Validebağ Korusu'na izinsiz hafriyat dökülmesi üzerine kesilen para cezasına itiraz reddedildi - Son Dakika
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Validebağ Korusu'na izinsiz hafriyat dökülmesi üzerine kesilen para cezasına itiraz reddedildi

26.06.2022 11:51
Validebağ Korusu'na izinsiz hafriyat dökülmesi üzerine kesilen para cezasına itiraz reddedildi

İstanbul 7. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Validebağ Korusu'na izinsiz hafriyat dökülmesi nedeniyle 270 bin lira para cezası kestiği Üsküdar Belediyesinin itirazını kabul etmedi.

İstanbul 7. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Validebağ Korusu'na izinsiz hafriyat dökülmesi nedeniyle 270 bin lira para cezası kestiği Üsküdar Belediyesinin itirazını kabul etmedi.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, Eylül 2021'de Üsküdar Belediyesi'ne Validebağ Korusu'na izinsiz hafriyat dökmesi nedeniyle 270 bin lira para cezası kesildiği hatırlatıldı.

Belediyenin de İstanbul 7. İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunduğu ifade edilen açıklamada, cezanın hukuki olduğuna karar veren mahkemenin Üsküdar Belediyesinin itirazını reddettiği kaydedildi.

Açıklamada yer verilen İstanbul İdare 7. Mahkemesinin kararında " Validebağ korusu içinde yer alan patika yola izinsiz olarak hafriyat toprağı döküldüğü davalı idarece düzenlenen tutanaktan ve dosyaya sunulan fotoğraflardan açıkça anlaşılmıştır. Davacı tarafından yukarda belirtilen alana izinsiz olarak hafriyat toprağı dökülmesi nedeniyle hakkında 2872 sayılı yasanın 20 (r) maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine ilişkin davaya konu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır." denildi.

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Kaynak: AA

Üsküdar Belediyesi, İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Validebağ Korusu'na izinsiz hafriyat dökülmesi üzerine kesilen para cezasına itiraz reddedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Validebağ Korusu'na izinsiz hafriyat dökülmesi üzerine kesilen para cezasına itiraz reddedildi - Son Dakika
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