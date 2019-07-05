Son Dakika Haberleri: Validen çiftçilere 'anız yangını' uyarısı
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Validen çiftçilere 'anız yangını' uyarısı

54 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, hububat hasadının devam ettiği bugünlerde anız yangınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Validen çiftçilere 'anız yangını' uyarısı, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, hububat hasadının devam ettiği bugünlerde anız yangınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Osman Bilgin, hububat hasadının devam ettiği bugünlerde anız yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Vali Bilgin, "Anız yangınlarıyla birlikte toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olmakla birlikte organik madde miktarının azalmasına, toprağın su tutma kapasitesinin azalmasına, toprak verimliliğinin düşmesine, erozyon riski, biyolojik denge, enerji iletim hatlarının zarar görmesi gibi birçok konuda zararlar oluşturuyor. Hububat hasadından sonra toprak işlemede kolaylık sağlamak, hastalık ve zararlılarla mücadele etmek, yabancı ot kontrolü sağlamak, hasat sonrası artıkların ekonomik değerinin olmadığının düşünülmesi ve anız yakımının alışkanlık haline gelmesi gibi nedenlerle yasak olduğu halde anızlarını yakan üreticilerde anız yakılmamasına yönelik bilincin oluşturulmasının amaçlandığı eğitim faaliyetlerimiz İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimizce çiftçi eğitim programlarına dahil edildi. Eğitim ve yayım çalışmalarının yanı sıra, hasat döneminin başlaması nedeniyle oluşturulan ekiplerce yapılacak kontroller yıl boyunca devam edecektir" dedi. - KIRKLARELİ
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:46 Kaynak: İHA
Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel
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