Valilerden Taşbilek'e Ziyaret
2 saat önce
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'i ziyaret etti.
Bayburt
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:13 Kaynak: İHA
Valisi Ali Hamza Pehlivan
ve Erzincan
Valisi Ali Arslantaş, Gümüşhane
Valisi Kamuran Taşbilek'i ziyaret etti.
Vali Pehlivan ile Vali Arslantaş, Gümüşhane Valiliği
'ne gelişlerinde Vali Taşbilek tarafından karşılandı.
Karşılamanın ardından Gümüşhane Valiliği Şeref Defterini imzalayan Vali Pehlivan ile Vali Arslantaş daha sonra Valilik Makamına geçti.
Vali Pehlivan ile Vali Arslantaş, Vali Taşbilek ile çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunarak misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini iletti.
Vali Taşbilek ise Vali Pehlivan ile Vali Arslantaş'a ziyaretleri vesilesiyle teşekkür etti. - BAYBURT
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