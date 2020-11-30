Van Büyükşehir Belediyesinden hayvancılığa sıvat desteği - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla 120 mahallede bin su teknesi (sıvat) kurdu.

Belediye, şehrin en önemli geçim kaynaklarından olan tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Türkiye'nin en çok küçükbaş hayvan nüfusuna sahip illerden Van'da, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının da desteğiyle hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca 7 aylık çalışmayla 13 ilçedeki 120 mahalleye 700'ü beton 300'ü de sac olmak üzere bin sıvat kuruldu.