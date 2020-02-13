Van Büyükşehir Belediyesi 20 yeni otobüs alacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi 20 yeni otobüs alacak - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi 20 yeni otobüs alacak

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım filosunu genişletme kararı aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi 20 yeni otobüs alacak, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım filosunu genişletme kararı aldı. Ulaşım ve Koordinasyon Merkezinde (UKOME) alınan karar doğrultusunda 20 yeni otobüs alınacak.


UKOME'nin Şubat ayı olağan toplantısında toplu taşımayı rahatlatacak yeni bir adım daha atıldı. Ulaşım Daire Başkanlığının koordinasyonunda Van Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen UKOME toplantısının en önemli konusu toplu taşıma ve kent trafiği oldu. Toplantıda toplu taşımada kullanılan belediyeye ait bazı otobüslerin 700 bin kilometreyi aşması ve ağır bakıma alınması nedeniyle 2020 yılı içerisinde 20 adet yeni otobüs alınması için karar alındı.


Ayrıca merkez ilçeler dışındaki 10 ilçede çalıştırılmak üzere 17+1 yolcu taşıma kapasiteli halk otobüsü (H Plaka) ve ticari araç (T Plaka) taksi ihalelerinin yapılması talebi, Van Büyükşehir Belediyesi meclisine sevk edildi.


UKOME toplantısında İpekyolu ilçesi Hafıziye Mahallesi Ercişli Emrah Sokağının doğusunda bulunan yolun tek yöne çevrilmesi kararı da verildi.


10 gündem maddesi, 4 alt komisyon raporu ve 2 ek gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıya Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, Başkan Danışmanı Doç. Dr. Mucip Tapan, Ulaşım Daire Başkanı Kemal Mescioğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulaştırma 8. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Tatvan Liman Başkanlığı, Şoförler Odası Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı temsilcileri ile belediyenin ilgili daire başkanları katıldı.


Toplantı katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: TFF, Göztepe - Beşiktaş maçında kural hatası olmadığı yönünde karar verdi
Kavgayı ayıran kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı: Babam gibi severdim İstanbul ? maçka parkı'ndaki kıyafet tartışmasında karar çıktı Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan: Göztepe maçı için Tahkim Kurulu'na gideceğiz

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 20:35:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Büyükşehir Belediyesi 20 yeni otobüs alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]