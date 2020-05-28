Van Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere makine desteği - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla kentte tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi için çiftçilere ekim yaparken ücretsiz iş makinesi desteği veriliyor.

İpekyolu ilçesi Yukarı Bakraçlı Mahallesinde tarlasına silajlık mısır ekmek isteyen ama imkanı olmayan çiftçi Sıddık Aydemir, ihtiyaç duyduğu makine için Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına talepte bulundu.

Aydemir'in ekim yapacağı alanda inceleme yapan teknik ekip, yerin üretime elverişli olduğunu belirleyerek destek verilmesini sağladı.

Bunun üzerine nohut, fasulye, ayçiçeği ekim mibzerini çiftçiye teslim eden görevliler, kullanımı hakkında da bilgi verdi.

Çiftçi Sıddık Aydemir, daha önce tarlalarına büyük zorlukla sadece buğday ekebildiklerini belirterek silajlık mısır ekimi için ihtiyaç duydukları makineyi temin eden Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Belediye, çiftçilere, sulama kanalı, sıvatlar, yeni göletler, temizlik ve fide desteğinin yanı sıra tarımsal makine desteğini sürdürüyor.