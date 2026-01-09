Van-Çatak Yolu Çığ Riskiyle Kapatıldı

Van- Çatak kara yolu çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Bölgede etkili olan soğuk hava, yerini kar ve tipiye bıraktı.
Görüş mesafesinin 3 metreye kadar düştüğü Van-Çatak kara yolu, çığ riski nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Görentaş Jandarma Kontrol Noktası'nda durdurulan araçların geçişine izin verilmiyor.
Karla mücelede ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede kar etkisini sürdürüyor.
