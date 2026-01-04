Van-Çatak Yolu Kısmen Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
Van-Çatak Yolu Kısmen Ulaşıma Açıldı

Van-Çatak Yolu Kısmen Ulaşıma Açıldı
04.01.2026 16:58
Çığ nedeniyle 5 gün kapalı kalan Van-Çatak yolu, geçici olarak tek şeritli ulaşıma açıldı.

Van- Çatak kara yolu 5 gün önce düşen çığdan dolayı ulaşıma kapanırken, ekiplerin yoğun çalışması sonucu geçici olarak tek şeritli koridor şeklinde ulaşıma açıldı. Güzergahta geçişler yalnızca öncelikli araçlar ile acil durumlar kapsamında kontrollü olarak sağlanıyor.

Sivil araçlara geçiş halen verilmiyor

Sivil araçlara geçiş halen verilmiyor

Van yönünden gelen araçlar, ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Görentaş Jandarma Kontrol Noktası'ndan durdurulurken, Çatak ilçe çıkışında da jandarma ve emniyet ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Diğer araçların ilçe giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

Olumsuz hava şartları ve yaşanan riskler nedeniyle Van-Çatak kara yolu 5'inci gününde de trafiğe kapalı olmayı sürdürüyor. İlçede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle enerji, geçici olarak Pervari bölgesi üzerinden sağlanmaya başlandı.

Öte yandan, muhtemel aksaklıkların önüne geçilmesi amacıyla ilçeye mobil jeneratör sevk edildi. Yetkililer, yolun tamamen ulaşıma açılması için ekiplerin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Çatak, Van, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Van-Çatak Yolu Kısmen Ulaşıma Açıldı - Son Dakika


