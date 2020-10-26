Van'da 15 kilo 877 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da kamyonda yapılan aramada 15 kilo 877 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gevaş ilçesindeki uygulama noktasında durdukları kamyonda arama yaptı.

Narkotik köpeği "Bobi"nin de kullanıldığı aramada 32 paket halinde 15 kilo 877 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü M.Ü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.