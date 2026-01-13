Van'ın Saray ilçesinde 1690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapıköy mevkisinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.
Kontrollerde, 1690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da 1690 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?