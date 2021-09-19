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Van'da 217 kilo 500 gram eroin hassas burun Irmak'a takıldı - Son Dakika

Van'da 217 kilo 500 gram eroin hassas burun Irmak'a takıldı

19.09.2021 00:16

Van'da 217 kilo 500 gram eroin hassas burun Irmak'a takıldı Van'ın merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri, hassas burun narkotik dedektör köpeği Irmak ile birlikte kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 217 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.

Van'da 217 kilo 500 gram eroin hassas burun Irmak'a takıldı

VAN - Van'ın merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri, hassas burun narkotik dedektör köpeği Irmak ile birlikte kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 217 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde; Edremit ilçesinde Narkotik Dedektör Köpeği Irmak ile kaplı kasa kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada 417 paket içerisinde 217 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yasal işlem yapıldı.

Van'da 217 kilo 500 gram eroin hassas burun Irmak'a takıldı
Van'da 217 kilo 500 gram eroin hassas burun Irmak'a takıldı
Van'da 217 kilo 500 gram eroin hassas burun Irmak'a takıldı
Van'da 217 kilo 500 gram eroin hassas burun Irmak'a takıldı

Narkotik, Edremit, Eroin, Van, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da 217 kilo 500 gram eroin hassas burun Irmak'a takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 217 kilo 500 gram eroin hassas burun Irmak'a takıldı - Son Dakika
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