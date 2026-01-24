Van'da 220 Yerleşim Yeri Kış Yoluna Kapandı

VAN'da kar yağışı ile birlikte 220 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi bulurken, Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler kapanan yolları açmak yoğun mücadele yürüyor.

Kentte dün etkili olan kar yağışı ve tipi, özellikle kırsal mahallelerde ulaşımın aksamasına neden oldu. Kentte 112 mahalle 108 mezra olmak üzere 220 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Ekipler, mahalle ve mezra yollarında yoğun mesai harcarken, iş makinelerinin yetersiz kaldığı noktalarda kar savurma araçları devreye giriyor. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışının ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, il genelinde 257 iş makinesi ve 600 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

YOĞUN TİPİDE ZORLU MÜCADELE

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Hoşap Şantiye Şefliği ekipleri, ulaşıma kapanan Koçgüden Grup Mahalle yolunda bulunan Mollahüseyin, Tutmaç, Alnınak, Yedisalkım mahalleleri ve bağlı mezralarda yol açma çalışması yaptı. Ekipler, Hoşap'a 28 kilometre uzaklıkta bulunan Koçgüden Mahallesi yolunu yoğun tipiye rağmen ulaşıma açtı.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Kar savurma operatörü Özer Baycan, Başet Dağı eteklerinde bulunan mahallelerin yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Koçgüden Grup yolunda çalışmalarımız devam ediyor. İş makinelerinin giremediği noktalarda kar savurma aracımızı kullanıyoruz. Yer yer 1,5 metreyi bulan kar var. Kış şartlarının ağır olduğu bu bölgede vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Koçgüden Mahallesi sakinlerinden Adem Çiftçi ise günlerdir yollarının kapalı olduğunu belirterek, zorlu şartlara rağmen yollarını ulaşıma açan Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.