Van'da 26 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
3-sayfa

Van'da 26 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Van\'da 26 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
12.01.2026 14:18
İpekyolu ilçesinde yapılan operasyonda 26 kilo 160 gram metamfetamin bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 26 kilo 160 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yürütülen operasyon kapsamında ilimiz İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir ikamette yapılan arama neticesinde 26 kilo 160 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

