Van'da 3 ayrı yere yıldırım düştü: 3 yaralı - Son Dakika
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Van'da 3 ayrı yere yıldırım düştü: 3 yaralı

26.06.2022 00:59
Van'da 3 ayrı yere yıldırım düştü: 3 yaralı

Van merkez, Çaldıran ve Gürpınar ilçelerine yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Van merkez, Çaldıran ve Gürpınar ilçelerine yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Van'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle otogar kavşağına bir vatandaşın üzerine yıldırım düştü. Yaralanan vatandaş, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan aynı saatlerde Çaldıran ve Gürpınar ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - VAN

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Kaynak: İHA

Çaldıran, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 3 ayrı yere yıldırım düştü: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 3 ayrı yere yıldırım düştü: 3 yaralı - Son Dakika
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