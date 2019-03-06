Van'da 30 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
51 dakika önce
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar
yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray
'da 9, Başkale
'de 8, Çatak
'ta 4 ve Gürpınar
ilçesinde ise 9 olmak üzere toplam 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:41 Kaynak: İHA
Doğu Anadolu Buz Kesti! Ardahan'da Termometreler Eksi 20'yi Gösterdi
Minibüs ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı! Yaralılar Yol Ortasında Ambulans Bekledi
Benzine 15 Kuruş Zam Geliyor
Sokak Ortasındaki Demir Dubalı Kavga Kameralara Yansıdı