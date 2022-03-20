ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI - Son Dakika
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ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI

20.03.2022 13:57

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 318 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açılması için ekipler, yoğun mücadele yürütüyor.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 318 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açılması için ekipler, yoğun mücadele yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 300 iş makinesi ve 700 kişilik personel ile çalışmalar aralıksız devam ederken,yolu kapalı mahalle ve mezralardaki hastalar almaya gidilirken kara saplanan ambulanslar da kurtarılıyor. Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi yolunda 4 gün önce 4 farklı noktaya çığ düşmesi sonrası kapanan yol ise ekipler tarafından kar tünelleriyle yeniden ulaşıma açıldı.

ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI
ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI
ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI
ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI
ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI
ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI
ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI
ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI
ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI
ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI
ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI - Son Dakika


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