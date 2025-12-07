Van’da 4.6 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem olduğunu, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 22.17'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi. - ANKARA
