Van'da 62 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde 50 kilogram Afyon sakızı ve 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, elde edilen bilgiler doğrultusunda 13 Ocak'ta Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi'nde arazi araması yapan ekipler, 50 kilogram Afyon sakızı ve 12 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.

Şüphelilere yönelik soruşturma sürüyor.