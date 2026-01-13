Van\'da 7.2 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde 7 kilo 270 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıçimen Mahallesi kırsalında yürütülen operasyonda 7 kilo 270 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.