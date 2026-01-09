Van\'da Altın Kaçakçılığı Operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 1 kiloluk kültçe altın ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van ve Ağrı jandarma komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışmasıyla altın kaçakçılığı suçuna yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan faaliyette Erciş ilçesi Tekler mevkii yol kontrol noktasında durdurulan 34 UON *** plakalı araçta yapılan adli arama neticesinde; 1 kilo gümrük kaçağı külçe altın ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. B.H. (42) ve S.V. (38) isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN