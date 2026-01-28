Van'da ATM Dolandırıcıları Tutuklandı

(VAN)- Van'da banka ATM'lerinden para çekmek isteyen yurttaşları "yardımcı olma" bahanesiyle dolandıran şüpheliler, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 2 ayda ATM'de emekli maaşı ve engelli maaşı çekmek isterken dolandırıldıklarını belirten 4 kişinin şikayeti üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemelerde şüphelinin, ATM'den para çekme konusunda yeterli bilgisi olmayan kişilere yaklaşarak yardım teklif ettiği, bu sırada kart şifrelerini öğrendiği ve el çabukluğuyla kartları başka kartlarla değiştirdiği belirlendi. Şüphelinin daha sonra farklı ATM'lere giderek mağdurların hesaplarındaki paraları çektiği tespit edildi.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmaları sonucu 4 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.