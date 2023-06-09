Van'da belediye işçileri arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Van'da belediye işçileri arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

Van'da belediye işçileri arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

09.06.2023 20:43

Van'ın Özalp ilçesinde belediyede çalışan M.B. ile İ.G. arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. İki işçi de hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı ve olayın terör bağlantısı olmadığı, işçiler arasındaki husumetten kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Van'ın Özalp ilçesinde Mahmutalan ile Şehittepe Mahallelerinde yaşayan ve belediyede işçi oldukları öğrenilen M.B. ile İ.G. bulundukları araçta tartıştı. Tartışma bir anda silahlı kavgaya döndü.

Van'ın Özalp ilçesinde kavga: 2 belediye işçisi hayatını kaybetti

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Silahla birbirlerine ateş eden işçilerden İ.G. olay yerinde, M.B. ise hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerde güvenlik önlemi aldı. Olayın terör bağlantısının olmadığı ve işçiler arasındaki husumetten kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Van'ın Özalp ilçesinde kavga: 2 belediye işçisi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Erkan Çaçen: Ya ne lüzum var arkadaşım ne gerek var yazık değil mi bu ne hırs bu ne kin neyin mücadelesi arkadaş bu. Cevap Yaz 70 17 Yayından Kaldır
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Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

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