Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı - Son Dakika

VAN'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde taziyeye katılıp Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne giden bir kişi ve bu kişinin temas ettiği 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Mahalle karantinaya alındı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, vaka sayının 84'e yükseldiği İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılan bir kişi ile bu kişinin temas ettiği toplam 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, bunun üzerine bu kişilerin yaşadığı Özalp İlçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'nin karantinaya alındığı belirtildi.Van genelindeki son durum bilgilerinin yer aldığı açıklamada, "Başkale ilçesi Esenyamaç, Albayrak, Örmetaş Mahallesi ve Poyrazalan mezrası, Gürpınar ilçesi Günbaşı, Umut Mahallesi ve Üzengi Mezrası, İpekyolu ilçesi Ortanca, Karakoç, Gövelek, Arıtoprak mahalleleri, Bostaniçi Mahallesi Ertuş Caddesi 1,2,3,4. sokaklar, Cevdet Paşa Mahallesi Selçuklu Sokak'ta 1 apartman, Selimbey Mahallesi Üçevler Sokak'ta 1 apartman, Selimbey Mahallesi Dabbağolu Sokak ve Çaldıran ilçesi Salahane Mahallesi karantinaya alınmıştır. Kentte tedbir amaçlı karantina altında olanların sayısı 40 bin, şu an anda gözlem altında olanların sayısı ise 10 bin kişi" denildi.

- Van