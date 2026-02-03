Van'da Deprem Yönetimi Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Van'da Deprem Yönetimi Programı

Van\'da Deprem Yönetimi Programı
03.02.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YYÜ ve AFAD iş birliğiyle 'Van'ın Depremselliği' programında deprem riskleri görüşüldü.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle "Van'ın Depremselliği" programı düzenlendi.

AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Van YYÜ Güvenlik Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sacit Mutlu, Türkiye'de bütünleşik afet yönetim sisteminin uygulandığını söyledi.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu belirten Mutlu, şunları kaydetti:

"Dünya risk endeksi raporunda Türkiye'nin durumunun koyu kırmızı olduğunu görüyoruz. 193 ülke arasından riskin yüksek olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu rapor tehlike arz eden birleşenlerden oluşuyor. Ülke olarak risk raporunda 35. sıradayız, puanımız ise 14.62'dir. Afetlere maruz kalma seviyemiz oldukça yüksek. Afetlere karşı duyarlılık seviyesinde orta derecede yer alıyoruz."

Depremle ilgili birçok çalışma yürüttüklerini ifade eden Mutlu, şöyle devam etti:

"Deprem faylarını hem arazide gözlemliyoruz hem de deney yapıyoruz. Bu çalışmalarla fayın geçmişini öğrenmeye çalışıyoruz. Fayın aktif olup olmaması bizim için çok önemli. Fayın kayma hızı, depremi tekrarlama aralığı ve en son üretilen deprem miktarını detaylıca araştırıyoruz. Van'ı etkileyecek faylarda ilk etapta Iğdır fayı yer alıyor. Daha sonra Doğubayazıt fayı var, sonrasın da Çaldıran ve Erciş gibi birçok fay bulunuyor."

Programa AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve AFAD personelleri katıldı.

Kaynak: AA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yerel Haberler, Türkiye, Güncel, Deprem, AFAD, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Deprem Yönetimi Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:27
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:23:04. #.0.5#
SON DAKİKA: Van'da Deprem Yönetimi Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.