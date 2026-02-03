Van\'da Deprem Yönetimi Programı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle "Van'ın Depremselliği" programı düzenlendi.

AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Van YYÜ Güvenlik Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sacit Mutlu, Türkiye'de bütünleşik afet yönetim sisteminin uygulandığını söyledi.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu belirten Mutlu, şunları kaydetti:

"Dünya risk endeksi raporunda Türkiye'nin durumunun koyu kırmızı olduğunu görüyoruz. 193 ülke arasından riskin yüksek olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu rapor tehlike arz eden birleşenlerden oluşuyor. Ülke olarak risk raporunda 35. sıradayız, puanımız ise 14.62'dir. Afetlere maruz kalma seviyemiz oldukça yüksek. Afetlere karşı duyarlılık seviyesinde orta derecede yer alıyoruz."

Depremle ilgili birçok çalışma yürüttüklerini ifade eden Mutlu, şöyle devam etti:

"Deprem faylarını hem arazide gözlemliyoruz hem de deney yapıyoruz. Bu çalışmalarla fayın geçmişini öğrenmeye çalışıyoruz. Fayın aktif olup olmaması bizim için çok önemli. Fayın kayma hızı, depremi tekrarlama aralığı ve en son üretilen deprem miktarını detaylıca araştırıyoruz. Van'ı etkileyecek faylarda ilk etapta Iğdır fayı yer alıyor. Daha sonra Doğubayazıt fayı var, sonrasın da Çaldıran ve Erciş gibi birçok fay bulunuyor."

Programa AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve AFAD personelleri katıldı.