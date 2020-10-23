Van'da ev yangını - Son Dakika

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İlçe Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN