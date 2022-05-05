VAN'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ 'YÜKSEK SES'E ZABITA DENETİMİ - Son Dakika
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VAN'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ 'YÜKSEK SES'E ZABITA DENETİMİ

05.05.2022 14:13

VAN'da, HDP'nin evlat nöbeti tutan ailelere tepki olarak çaldığı yüksek sesli müzik ile ilgili denetim yapıldı.

VAN'da, HDP'nin evlat nöbeti tutan ailelere tepki olarak çaldığı yüksek sesli müzik ile ilgili denetim yapıldı. Ölçüm yapan zabıta ekipleri, yüksek olduğu kanıtlanan ses ile ilgili cezai işlem uyguladı.

Kentte çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 35'inci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP binasına kadar slogan atıp, yürüyen aileler için polis güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları attı. Parti binasında yüksek sesle açılan müziğe ise aileler tepki gösterdi.

HDP il binası önüne gelen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de parti binasında çalınan müzik ile ilgili ölçüm yaptı. Ölçümlerde bina çevresindeki sesin yüksek olduğu belirlendi. Buna göre, 5326 sayılı 'Kabahatler Kanunu'nun 42'nci maddesi gereği ceza kesildi. Ceza miktarının ise Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerince belirleneceği belirtildi.

Kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar, "Benim için bu bayram da buruk geçti. Kızım Şeyma, bayramda ne yedin ne içtin? Bayramlarda 4 takım kıyafet alırdın yine rahat etmezdin. Şimdi ne yapıyorsun? Bayramda ne aldın ne giydin kiminle bayramlaştın, bizi hiç düşünmüyor musun? 22 bayramı sensiz geçirdik. Lütfen beni duyuyorsan, görüyorsan gel. Bayramları ve Anneler Günü olmayan anneleriz. 11 yıldır bu mücadeleyi veren bir anneyim. Gel, teslim ol kızım. Güçlü ve güzel bir devletimiz var. Size bir şey yapmayacaklar. Bu bayrağın altında doğmuşsun. Yine gel, bu bayrağın altında öl kızım" dedi.

VAN'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ 'YÜKSEK SES'E ZABITA DENETİMİ
VAN'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ 'YÜKSEK SES'E ZABITA DENETİMİ
VAN'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ 'YÜKSEK SES'E ZABITA DENETİMİ
VAN'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ 'YÜKSEK SES'E ZABITA DENETİMİ
VAN'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ 'YÜKSEK SES'E ZABITA DENETİMİ
VAN'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ 'YÜKSEK SES'E ZABITA DENETİMİ
VAN'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ 'YÜKSEK SES'E ZABITA DENETİMİ
VAN'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ 'YÜKSEK SES'E ZABITA DENETİMİ
VAN'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ 'YÜKSEK SES'E ZABITA DENETİMİ
VAN'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ 'YÜKSEK SES'E ZABITA DENETİMİ
VAN'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ 'YÜKSEK SES'E ZABITA DENETİMİ
VAN'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ 'YÜKSEK SES'E ZABITA DENETİMİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ 'YÜKSEK SES'E ZABITA DENETİMİ - Son Dakika


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