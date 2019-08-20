Son Dakika Haberleri: Van'da HDP'lilerin protesto girişimine polis engeli
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Van'da HDP'lilerin protesto girişimine polis engeli

40 dakika önce

VAN'da, Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alınmasını basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen HDP'li gruba polis izin vermedi.

Van'da HDP'lilerin protesto girişimine polis engeli, System.String[]
VAN'da,  Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alınmasını basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen HDP'li gruba polis izin vermedi. HDP'li grup, ısrarını sürdürünce, ekipler müdahalede bulundu.
HDP'li grup, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasını protesto etmek için basın açıklaması yapmak istedi. Geniş güvenlik önlemleri alınan Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan gruba polis, basın açıklamasına izin verilmeyeceğini bildirerek, dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, dağılmayan gruba müdahale etti.
Şehrin en işlek caddesindeki müdahale sırasında HDP'liler ara sokaklara kaçtı. Göstericiler ile polis arasındaki kovalamaca bir süre devam etti. Polis helikopteriyle de havadan takip edilen olaylar sırasında gözaltılar olduğu belirtildi.


Halkların Demokratik Partisi, Polis, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:16 Kaynak: DHA
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