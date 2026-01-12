Van\'da Kaçakçılık Operasyonu: 23 Gözaltı

Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi, 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4-11 Ocak'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 22 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 1312 litre akaryakıt, 5 bin 113 sigara, 10 elektronik sigara, 12 cep telefonu, 2 bin 217 muhtelif malzeme, 4 ses ve görüntülü kayıt yapan kopya düzeneği ve 2 sahte pasaport ele geçirildi.

Gözaltına alınan 23 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.