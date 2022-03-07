Van'da kamyon kasasında 70 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da kamyon kasasında 70 düzensiz göçmen yakalandı

07.03.2022 19:22
Van'da kamyon kasasında 70 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonun kasasında Afganistan uyruklu 70 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonun kasasında Afganistan uyruklu 70 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Kamyonun kasasında sebze kasalarının arkasına gizlenmiş yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 70 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

Gözaltına alınan kamyon şoförü M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Sebze kasalarının arkasına gizlenmiş vaziyette 70 göçmen yakalandı Sebze kasalarının arkasına gizlenmiş vaziyette 70 göçmen yakalandı

Afganistan, Jandarma, Hisarcık, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da kamyon kasasında 70 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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